Iran Netanyahu | Se Teheran ci attacca affronterà risposta inimmaginabile

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che l’Iran si assume grandi rischi se decide di attaccare. La sua affermazione arriva dopo le tensioni crescenti tra i due paesi, con Teheran che accelera sul programma nucleare. Netanyahu ha avvertito che Israele è pronto a rispondere con una forza fuori dal comune, senza esitazioni. Ha anche sottolineato che ogni azione iraniana potrebbe portare a conseguenze devastanti. La situazione resta alta tensione, e ora si aspettano eventuali mosse da parte di Teheran.

“Siamo preparati a qualsiasi scenario e una cosa è certa: se gli ayatollah commettono un errore e ci attaccano, dovranno affrontare una risposta che non possono nemmeno immaginare “. Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la cerimonia di laurea dei cadetti dell’Idf. Il premier ha aggiunto che Tel Aviv sta “operando fianco a fianco con il principale alleato, gli Stati Uniti” per affrontare la minaccia iraniana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Netanyahu: «Israele non permetterà la creazione di uno stato palestinese a Gaza. Se l’Iran ci attacca colpiremo con una forza mai vista»Netanyahu ha ribadito che Israele non consentirà la creazione di uno Stato palestinese a Gaza e ha sottolineato la volontà di usare tutta la forza in caso di attacco dall’Iran, combinando pressione militare e diplomatica per ottenere il rilascio degli ostaggi.

Iran, Netanyahu: «Se il regime cade torneremo a collaborare con Teheran»Durante l'apertura della riunione di gabinetto, il premier israeliano Netanyahu ha commentato la possibilità che, in caso di cambio di regime, Israele possa riprendere rapporti di cooperazione con l'Iran.

