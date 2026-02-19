Iran Netanyahu | Se Teheran ci attacca affronterà risposta inimmaginabile

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato che l’Iran si assume grandi rischi se decide di attaccare. La sua affermazione arriva dopo le tensioni crescenti tra i due paesi, con Teheran che accelera sul programma nucleare. Netanyahu ha avvertito che Israele è pronto a rispondere con una forza fuori dal comune, senza esitazioni. Ha anche sottolineato che ogni azione iraniana potrebbe portare a conseguenze devastanti. La situazione resta alta tensione, e ora si aspettano eventuali mosse da parte di Teheran.

“Siamo preparati a qualsiasi scenario e una cosa è certa: se gli ayatollah commettono un errore e ci attaccano, dovranno affrontare una risposta che non possono nemmeno immaginare “. Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante la cerimonia di laurea dei cadetti dell’Idf. Il premier ha aggiunto che Tel Aviv sta “operando fianco a fianco con il principale alleato, gli Stati Uniti” per affrontare la minaccia iraniana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

