Iran nel mirino gli Stati Uniti preparano la più grande forza aerea dal 2003

Gli Stati Uniti stanno schierando la più grande forza aerea dal 2003, a causa delle tensioni crescenti con l’Iran. Centinaia di caccia e aerei da supporto partiranno verso il Medio Oriente in questi giorni, rafforzando la presenza militare nella regione. La mossa mira a scoraggiare eventuali azioni aggressive di Teheran e garantire la sicurezza delle rotte commerciali strategiche. La decisione arriva dopo settimane di segnali di allerta e minacce verbalizzate da entrambe le parti. La regione si prepara a un possibile aumento di tensioni.

Gli Stati Uniti stanno inviando un numero massiccio di caccia a reazione e aerei di supporto in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, si tratta della più grande potenza aerea nella regione dall'invasione dell'Iraq del 2003. Gli Usa sono pronti ad agire contro l'Iran, ma il presidente Trump non ha ancora deciso se ordinare attacchi e se, qualora decidesse di farlo, l'obiettivo sarebbe quello di fermare il programma nucleare iraniano, annientare la sua forza missilistica o cercare di rovesciare il regime. Negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno continuato a spostare i loro modernissimi caccia F-35 e F-22 verso il Medio Oriente, secondo i dati di tracciamento dei voli e un funzionario statunitense. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Gli Stati Uniti negoziano con l’Iran, ma si preparano a un attaccoGli Stati Uniti cercano un accordo con l’Iran, ma allo stesso tempo si preparano a un possibile intervento militare.

