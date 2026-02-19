Iran nel mirino gli Stati Uniti preparano la più grande forza aerea dal 2003
Gli Stati Uniti stanno schierando la più grande forza aerea dal 2003, a causa delle tensioni crescenti con l’Iran. Centinaia di caccia e aerei da supporto partiranno verso il Medio Oriente in questi giorni, rafforzando la presenza militare nella regione. La mossa mira a scoraggiare eventuali azioni aggressive di Teheran e garantire la sicurezza delle rotte commerciali strategiche. La decisione arriva dopo settimane di segnali di allerta e minacce verbalizzate da entrambe le parti. La regione si prepara a un possibile aumento di tensioni.
Gli Stati Uniti stanno inviando un numero massiccio di caccia a reazione e aerei di supporto in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, si tratta della più grande potenza aerea nella regione dall'invasione dell'Iraq del 2003. Gli Usa sono pronti ad agire contro l'Iran, ma il presidente Trump non ha ancora deciso se ordinare attacchi e se, qualora decidesse di farlo, l'obiettivo sarebbe quello di fermare il programma nucleare iraniano, annientare la sua forza missilistica o cercare di rovesciare il regime. Negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno continuato a spostare i loro modernissimi caccia F-35 e F-22 verso il Medio Oriente, secondo i dati di tracciamento dei voli e un funzionario statunitense. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Medio Oriente: USA inviano massiccia forza aerea, la più grande dal 2003. Tensioni con l’Iran in crescita.Gli Stati Uniti hanno inviato la loro più grande forza aerea in Medio Oriente dal 2003, a causa delle crescenti tensioni con l’Iran.
Gli Stati Uniti negoziano con l’Iran, ma si preparano a un attaccoGli Stati Uniti cercano un accordo con l’Iran, ma allo stesso tempo si preparano a un possibile intervento militare.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: USA-Israele, l’Iran resta nel mirino -; Iran, gli Usa si preparano a operazioni prolungate: nel mirino siti nucleari e missilistici; Sfregio a Mattarella, l'Italia contro l'Iran; Palestina. Triangolo Hamas e Iran in Qatar: la guerra di Gaza entra nella stanza delle garanzie.
USA-Israele, l’Iran resta nel mirinoIl settimo incontro a Washington in meno di un anno tra Trump e Netanyahu si è chiuso apparentemente senza un accordo tra i due alleati su come procedere nei ... altrenotizie.org
Iran, raggiunta l'intesa con gli Stati Uniti sui principi fondamentali: ''Buoni sviluppi rispetto all'ultimo roundGinevra sarà nelle prossime ore un crocevia della diplomazia: gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati nella città svizzera per il secondo round di negoziati indiretti con l'I ... affaritaliani.it
Gli Stati Uniti stanno concentrando in Medio Oriente la più ampia presenza aerea dai tempi dell’invasione dell’Iraq nel 2003. Secondo il Wall Street Journal, Donald Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva su un possibile attacco contro l’Iran. facebook
Quale sport invernale è nato negli Stati Uniti Qual è stato il momento più emozionante nella storia delle Olimpiadi Invernali Lo abbiamo chiesto agli americani: ecco cosa ci hanno raccontato sul loro spirito olimpico #MilanoCortina2026 x.com