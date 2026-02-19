Re Carlo potrebbe abdicare, questa è l’indiscrezione che circola dopo l’arresto del principe Andrea, duca di York, coinvolto nelle indagini sui cosiddetti Epstein Files. La notizia ha suscitato reazioni rapide sui media e tra i politici britannici, che discutono delle ripercussioni sulla monarchia. L’arresto del principe Andrea ha scatenato un’ondata di commenti e speculazioni sulla stabilità della famiglia reale. La situazione si fa sempre più tesa, con l’attenzione rivolta alle prossime decisioni di Re Carlo.

La notizia dell’arresto del principe Andrea, duca di York nell’ambito delle indagini editoriali sugli Epstein Files ha avuto un immediato impatto mediatico e politico nel Regno Unito e oltre. L’attenzione si è subito spostata sulla posizione di Carlo III e sulle possibili conseguenze per la monarchia britannica. Il primo punto è giuridico: Carlo non è sotto inchiesta e non risulta coinvolto nelle accuse rivolte al fratello. Le indagini riguardano esclusivamente Andrea e presunti comportamenti del passato legati anche ai suoi rapporti con Jeffrey Epstein. Allo stato attuale, non esistono elementi che configurino responsabilità legali per il Sovrano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ipotesi abdicazione”. Re Carlo, l’indiscrezione è clamorosa: cosa succede

