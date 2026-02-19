Il personaggio di Mahmud si mette in moto per stringere un'alleanza con Tahir, sperando di rafforzare la sua posizione. La causa di questa mossa è il bisogno di affrontare una sfida imminente, che richiede il supporto di un alleato forte. Mahmud si avvicina a Tahir con intenzioni chiare, cercando di convincerlo a collaborare. La scena si svolge tra incontri e scambi di parole, mentre i due discutono dei benefici di un'eventuale collaborazione. La strategia di Mahmud potrebbe cambiare le sorti della vicenda.

Io sono Farah, anticipazioni dal 22 al 27 febbraio. Mahmud vuole allearsi con Tahir e tenta di convincerlo ad accettare la sua amicizia. Mahmud prova a stringere un'alleanza con Tahir e tenta di convincerlo ad accettare la sua amicizia, ma la situazione degenera quando Behnam, avvisato da Farah, irrompe in casa e aggredisce Tahir. Deciso a imporre la propria autorità, Mahmud finisce per inimicarsi l'intera famiglia annunciando l'arrivo dell'uomo che Merjan avrebbe dovuto sposare da bambina, continuano le anticipazioni di Io sono Farah. Akbar si oppone con forza, ma Mahmud non arretra e arriva perfino a minacciare Farah, evocando la tragica sorte di suo padre.

© 2anews.it - Io sono Farah, anticipazioni al 27 febbraio: alleanza tra Mahmud e Tahir

