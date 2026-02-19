Invimit Sgr sì al piano di riqualificazione degli immobili abbandonati

Invimit Sgr ha approvato un piano per riqualificare immobili abbandonati, dopo aver sottolineato la criticità di molti edifici lasciati in stato di degrado. La società, controllata dal ministero dell’Economia, ha spiegato che l’intervento riguarda strutture inutilizzate in varie città italiane, alcune da anni senza manutenzione. Durante un’audizione parlamentare, ha evidenziato la volontà di intervenire rapidamente per riqualificare queste proprietà e riattivarle. L’obiettivo è dare nuova vita agli edifici e riempire i vuoti urbani.

Durante un’audizione parlamentare, Invimit Sgr — società interamente controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze — ha evidenziato la necessità di intervenire su diversi immobili per favorirne il recupero. All’incontro, tenutosi presso Palazzo San Macuto, hanno partecipato: il presidente Mario Valducci,. l’amministratore delegato Stefano Scalera.. L’audizione si inserisce nell’indagine conoscitiva promossa dalla Commissione parlamentare presieduta da Alberto Bagnai sulle politiche di investimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali. A 13 anni dalla sua istituzione, Invimit Sgr ha sottolineato l’esigenza di una “manutenzione normativa” per: semplificare le operazioni di gestione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

