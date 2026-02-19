Inventarsi un mondo possibile

Vincenzo Calafiore ha scritto un articolo il 20 febbraio 2026, spiegando che si crea un mondo immaginario per sfuggire alla routine opprimente. La causa è la sensazione di soffocamento derivata da piccole cose quotidiane che appesantiscono la vita di molte persone. Calafiore paragona questa fuga a fantasmi di vecchi castelli, che scompaiono e riappaiono senza preavviso. Nel suo racconto, il protagonista si costruisce un rifugio mentale per proteggersi dalla monotonia e mantenere vivo il sentimento di meraviglia. La sua narrazione invita a riflettere su come si affrontano le difficoltà quotidiane.

Vincenzo Calafiore 20 Febbraio 2026 " Come i fantasmi di vecchi castelli, che scompaiono e riappaiono a intervalli di tempo imprevedibili, così io personaggio scomodo mi invento un mondo possibile per sfuggire a un'oppressione quotidiana di cose inutili, una specie di zavorra che distrugge pian piano quello che di meraviglioso è rimasto in quelli come me, come te. Cosi siamo diventati personaggi insostituibili dell'immaginario, meno numerosi di quello che potrebbe sembrare a prima vista.. " Vincenzo Calafiore La stilografica scivola su un rigo dopo l'altro, lasciandosi dietro parole, sembrano appese a un filo, come acrobati su muovono con perfetto equilibrio senza paura sul baratro di un vuoto esistenziale.