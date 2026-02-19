Intimidazione ai danni di un’impresa | fiamme nel cantiere
Un incendio ha danneggiato un cantiere edile nel Castello di Terranova di Sibari, a causa di un atto intimidatorio. Le fiamme sono divampate durante la notte, distruggendo alcune strutture e creando paura tra i lavoratori. Le autorità indagano sull’origine delle fiamme, sospettando un gesto volontario contro l’impresa locale. Nessuno si è fatto male, ma il danno materiale è consistente. La comunità locale si chiede chi possa aver compiuto un simile gesto e quali siano le motivazioni.
Fiamme al Castello di Terranova di Sibari: un Attacco al Simbolo di un Territorio in Cerca di Rinascita. Un incendio ha danneggiato mezzi e attrezzature di una ditta impegnata nel restauro del Castello feudale di Terranova di Sibari, nel Cosentino. L’episodio, verificatosi nella mattinata del 18 febbraio 2026, solleva interrogativi sulla sicurezza del cantiere e sulla possibile matrice dolosa dell’atto, che potrebbe rappresentare un duro colpo per le ambizioni di rilancio culturale e turistico di un’intera comunità. Un’Alba di Preoccupazione: Cosa è Successo al Castello?. Il borgo di Terranova di Sibari si è svegliato con un’immagine sconcertante: fiamme che avvolgevano i mezzi della ditta incaricata di un complesso intervento di restauro e consolidamento del suo Castello, un monumento storico che rappresenta un punto di riferimento per l’intera area sibarita.🔗 Leggi su Ameve.eu
