Interventi di potatura | investimento di 60mila euro per la cura del verde pubblico in diverse aree

Gambettola ha deciso di investire 60 mila euro nella potatura di alberi pubblici, a seguito di segnalazioni di rami pericolanti e richieste dei cittadini. L’amministrazione ha avviato interventi di manutenzione sia ordinari che straordinari in diverse zone della città, per migliorare la sicurezza e l’aspetto del verde urbano. Questi lavori riguardano alberi di grandi dimensioni e piante più piccole, per prevenire incidenti e favorire la crescita sana delle piante. Gli interventi stanno già procedendo in varie aree di Gambettola.

"Questo primo pacchetto di potature – dichiarano il sindaco Eugenio Battistini e l'assessore ai Lavori Pubblici Mattia Pavolucci – è il risultato di un lavoro costante di ascolto e di verifica sul territorio" L'amministrazione comunale di Gambettola ha avviato un primo pacchetto di interventi di potatura straordinaria e ordinaria sul patrimonio arboreo cittadino, per un investimento complessivo di 60.000 euro. Le operazioni straordinarie interesseranno viale Carducci, piazza Aldo Moro e il parco Bonandi, aree particolarmente frequentate e oggetto, nel tempo, di numerose segnalazioni da parte dei cittadini.