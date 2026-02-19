Internet quantistico | teletrasporto di dati a 30km su fibra ottica esistente un passo verso comunicazioni ultra-sicure

Un nuovo esperimento ha dimostrato che il teletrasporto di dati quantistici può essere effettuato su fibra ottica già installata, coprendo una distanza di 30 chilometri. La causa di questa innovazione risiede nelle proprietà di entanglement dei fotoni, che permettono di trasmettere informazioni in modo più sicuro. La ricerca apre la strada a sistemi di comunicazione molto più protetti, ideali per proteggere dati sensibili. Ora i ricercatori puntano a perfezionare la tecnologia per applicazioni pratiche quotidiane. La sfida rimane quella di integrare questa tecnologia nelle reti esistenti.

Internet Quantistico a Portata di Mano: La Fibra Ottica Esistente Apre la Strada a una Nuova Era delle Comunicazioni. Un passo avanti decisivo verso l’internet quantistico si è compiuto a Berlino, dove un team di ricercatori ha dimostrato con successo la capacità di sfruttare le reti in fibra ottica esistenti per il teletrasporto quantistico su una distanza di 30 chilometri. Questa innovazione, frutto della collaborazione tra Deutsche Telekom e Qunnect, potrebbe accelerare significativamente lo sviluppo di comunicazioni ultra-sicure e di calcolo quantistico distribuito, eliminando la necessità di costose infrastrutture dedicate.🔗 Leggi su Ameve.eu

