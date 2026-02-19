Intercettato sulla Ss16 su un’auto rubata a Pescara fugge e scatta l’inseguimento | finisce prima in un canale e poi in ospedale

Un uomo intercettato sulla Ss16 a bordo di un’auto rubata a Pescara ha tentato di scappare, scatenando un inseguimento tra le strade della zona. Durante la fuga, il veicolo ha perso il controllo e si è cappottato in un canale, provocando ferite al conducente. I carabinieri sono intervenuti prontamente e hanno soccorso l’uomo, che è stato poi trasportato in ospedale. La macchina, abbandonata sul luogo dell’incidente, è risultata essere oggetto di furto. La vicenda continua a essere sotto indagine.

Inseguito dai carabinieri perché intercettato mentre viaggiava a bordo di un’auto risultata rubata a Pescara, è finito prima dentro un canale e poi in ospedale. Protagonista della vicenda, avvenuta la sera di mercoledì 18 febbraio intorno alle 21.30, è un 46enne di San Severo. A riportare la notizia è FoggiaToday. Secondo la ricostruzione fatta i carabinieri della compagnia di Vasto avrebbero intercettato l’auto, una Fiat 500 Abarth risultata rubata a Pescara, lungo la Strada statale 16. Sarebbe così partito un vero e proprio inseguimento che si è concluso alla rotatoria di San Salvo Marina. Qui il 46enne avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa in un canale.🔗 Leggi su Ilpescara.it Polizia intercetta auto rubata: fuga da film per mezz'ora, poi finisce nel canaleUna vettura rubata è stata intercettata dalla polizia, che ha tentato di fermarla. Il macchinario trasportato su di un camion prima urta il ponte dell'autostrada e poi finisce su di un'auto. Una donna finisce all'ospedaleOggi ad Ancona, un incidente lungo l’ex Strada provinciale 361 ha coinvolto un camion trasportato un mezzo di lavoro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ladro inseguito fugge a folle velocità sulla SS16, l’auto precipita in un canale. L'INTERVENTO | "Capiamo i disagi, ma la legacy delle Olimpiadi a Cortina resterà per anni". Lo ha detto Luca Zaia, intercettato dai cronisti nel centro della Regina delle Dolomiti. facebook