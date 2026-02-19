Inter rimonta possibile col Bodo? I bookie ci credono | ecco le quote
L’Inter deve recuperare uno svantaggio di 2 gol contro il Bodo dopo aver perso 3-1 in Norvegia. La squadra di Inzaghi affronta la partita di ritorno con la speranza di ribaltare il risultato, anche se le quote dei bookmaker favoriscono gli ospiti. La partita si gioca a Milano, dove i nerazzurri cercano di sfruttare il fattore casalingo per mettere pressione agli avversari. La sfida si prospetta aperta, con i tifosi pronti a sostenere la squadra fino all’ultimo minuto.
Dopo la sconfitta nella gara di andata in Norvegia per 3-1, i nerazzurri sono chiamati all'impresa nella gara di ritorno per non uscire a sorpresa Inaspettata è stata la sconfitta dell'Inter sul campo del Bodo nella partita di andata dei playoff per la qualificazione al tabellone principale di Champions. Un ko per 3-1 durissimo da sopportare ma che lascia ancora grandi speranze alla squadra di Chivu per il passaggio del turno. Scopriamo le quote Inter qualificata ottavi Champions dopo la gara di ritorno in programma martedì 24 febbraio alle ore 21. Il turnover affrontato in maniera massiccia, l'infortunio di Lautaro e le cattive condizioni del campo: molteplici possono essere le ragioni della sconfitta dell'Inter nella gara di andata dei play off in Norvegia dopo che Chivu nell'ultima giornata del maxi girone era andato a vincere agevolmente in casa del Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Pio non basta, Inter gelata. Il Bodo aspetta e colpisce. Ma la rimonta è possibileNorvegesi avanti con Fet ed Esposito risponde, pali di Lautaro e Darmian . Hauge e Hogh firmano la vittoria: al ritorno nerazzurri chiamati all’impresa. . msn.com
Champions: l'Inter crolla col Bodo, ora serve una rimonta(ANSA) - ROMA, 18 FEB - L'Inter é crollata sotto i colpi di uno scatenato Bodo/Glimt ed ha visto complicarsi la corsa verso gli ottavi di finale di Champions League. Nel gelo norvegese, gli uomini di ... msn.com
INTER vs BODO/GLIMT Martedì San Siro dovrà essere una bolgia… RIMONTA POSSIBILE Serve una notte da #Inter Cuore, grinta e spinta del pubblico 90 minuti per scrivere la storia Tu ci credi Scrivilo nei commenti! facebook
Champions League: Inter battuta in Norvegia dal Bodo, per gli ottavi ora serve rimonta. #RTL1025InChampionsLeague #UCL di Maria Paola Raiola x.com