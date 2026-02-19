Inter notte gelata in Norvegia | il Bodø Glimt vince 3-1 e mette Chivu spalle al muro

L’Inter ha perso 3-1 contro il BodøGlimt in una serata fredda in Norvegia. La causa principale è stata la ripresa dominata dalla squadra locale, che ha sfruttato le accelerazioni per segnare tre gol. La squadra di Chivu ha subito il colpo nel secondo tempo, rimanendo in svantaggio e cercando di reagire senza successo. Il clima gelido e il terreno scivoloso hanno complicato il gioco degli italiani, che ora si trovano in una posizione difficile nel girone. La prossima partita sarà decisiva per il loro cammino europeo.

L'Inter esce sconfitta dall'Aspmyra Stadion e lo fa nel modo più doloroso, travolta nella ripresa dalle accelerazioni del BodøGlimt e costretta a rincorrere nel momento decisivo della partita. Finisce 3-1 per i norvegesi l'andata dei playoff di Champions League, con la squadra di Cristian Chivu che paga a caro prezzo un secondo tempo in cui ha perso ritmo, compattezza e lucidità. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso sull'1-1, la gara cambia volto in pochi minuti, quando il Bodø colpisce due volte tra il 61' e il 64', sfruttando ogni esitazione della difesa nerazzurra. Ora il ritorno diventa un obbligo morale prima ancora che tecnico: servirà una partita perfetta per ribaltare un risultato che pesa come un macigno.