L’Inter si gioca una grande fetta di stagione, ma senza Lautaro Martinez e Zielinski, la strada si fa più difficile. La qualificazione agli ottavi di Champions League vale 11 milioni di euro, una cifra che può fare la differenza per il bilancio del club. Tuttavia, il 3-1 subito dal Bodo Glimt in Norvegia complica il cammino. Con due partite ancora da giocare, i nerazzurri devono trovare nuove energie per rimettersi in carreggiata. La sfida si fa ancora più complicata.

Raccontano che a circa 30 km a sud di Bodo si trovi il vortice marino più potente al mondo, ieri sera quasi senza accorgersene pure Chivu è stato spazzato via dal “suo” Saltstraumen: non sarà stato investito da 400 milioni di metri cubi d’acqua, ma in qui tre minuti impetuosi degni delle leggende scandinave il romeno ha vissuto finora incubi sconosciuti in questa stagione. Il romeno ha un vantaggio appena lievitato in campionato, nonostante abbia avuto a lungo un dente scoperto con gli scontri diretti in serie A, in Europa invece nessuno pensava a un rischio uscita tanto rapida: essere eliminati al playoff sarebbe un flop inatteso e grave perché sarà pure vero che è lo scudetto l’obbiettivo dichiarato di stagione, ma è altrettanto vero che Oaktree consideri la qualificazione agli ottavi il minimo indispensabile: non è solo un fatto di prestigio per chi ha sfiorato la coppa per due volte negli ultimi tre anni, ma contano soprattutto quegli undici milioni per il passaggio del turno che sarebbero ossigeno per il bilancio nerazzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, la qualificazione agli ottavi è troppo importante. Ma senza Lautaro (e Zielinski)...

Inter, la qualificazione agli ottavi passa da Dortmund, Ma vincere potrebbe non bastare...L’Inter si prepara alla sfida contro il Borussia Dortmund, un match decisivo per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Inter, per la qualificazione diretta agli ottavi adesso serve un miracoloL’Inter affronta un momento difficile in Champions League, con tre sconfitte consecutive che complicano la qualificazione diretta agli ottavi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.