Inter cambia tutto per Pio Esposito | incontro a breve per chiudere

L’Inter ha deciso di puntare tutto su Pio Esposito, dopo aver deciso di rinnovare il contratto del difensore. La società ha programmato un incontro nei prossimi giorni per definire i dettagli dell’accordo. Esposito, che ha dimostrato il suo valore durante l’esperienza in Serie B con lo Spezia, riceve numerose richieste di club di prima fascia. La sua crescita ha attirato l’attenzione di diversi osservatori, pronti a valutare un possibile trasferimento. Nei prossimi giorni si attende la decisione definitiva.

Chivu è stato fondamentale per la sua permanenza in nerazzurro dopo la positiva esperienza in B con la maglia dello Spezia Per Pio Esposito c'è la fila. Il centravanti dell'Inter interessa soprattutto alle big di Premier League, Arsenal in testa. Da settimane si parla ormai di una o più offerte monstre per i nerazzurri nel prossimo calciomercato estivo. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Tutto può succedere nel mercato, ma di base l'Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del classe 2005. Anzi, il piano di Marotta e Ausilio è quello di blindarlo con un nuovo contratto: l'attuale, prolungato ufficialmente nell'aprile di un anno fa, scade a giugno 2030.