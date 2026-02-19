Inter Bodo Glimt il club nerazzurro protesta con la Uefa | ecco il perché e cos’è successo

L’Inter ha presentato un reclamo ufficiale alla Uefa dopo la partita contro il Bodo Glimt, giocata ieri in Champions League. La causa principale riguarda alcune decisioni arbitrali che i nerazzurri ritengono scorrette, influendo sul risultato finale. Durante il match, i giocatori interisti hanno protestato più volte con l’arbitro, evidenziando alcune azioni contestate. La squadra italiana si aspetta chiarimenti e una revisione delle decisioni prese in campo. La Uefa dovrà ora esaminare le accuse e decidere se ci sono gli estremi per un intervento.

Inter News 24 Inter Bodo Glimt, il club nerazzurro presenta una protesta alla Uefa dopo la partita, persa, di ieri in Champions League. L'Inter lascia la Norvegia con un carico di rabbia e delusione dopo il match contro il BodoGlimt. Oltre al risultato negativo, a far discutere sono le condizioni proibitive del terreno di gioco sintetico, definito da La Gazzetta dello Sport simile a un « panno del Subbuteo steso male ». Le abbondanti nevicate e le operazioni di sgombero hanno reso il campo ai limiti della praticabilità, con avvallamenti che hanno messo a rischio l'incolumità dei calciatori di Cristian Chivu.