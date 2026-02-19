Inter agli ottavi di Champions? I bookie credono nella rimonta | le quote

L'Inter ha perso 3-1 in Norvegia, una sconfitta che mette a rischio la qualificazione agli ottavi di Champions League. Secondo i bookmaker, la squadra di Inzaghi può ancora qualificarsi grazie alla vittoria con almeno due gol di scarto. La partita di ritorno si svolgerà a San Siro, dove i nerazzurri devono ribaltare il risultato e conquistare la qualificazione. I tifosi sperano in una reazione forte, mentre gli scommettitori puntano su un possibile recupero. La sfida decisiva si avvicina, e tutto è ancora aperto.

Dopo la sconfitta nella gara di andata in Norvegia per 3-1, i nerazzurri sono chiamati all'impresa nella gara di ritorno per non uscire a sorpresa Inaspettata è stata la sconfitta dell'Inter sul campo del Bodo nella partita di andata dei playoff per la qualificazione al tabellone principale di Champions. Un ko per 3-1 durissimo da sopportare ma che lascia ancora grandi speranze alla squadra di Chivu per il passaggio del turno. Scopriamo le quote Inter qualificata ottavi Champions dopo la gara di ritorno in programma martedì 24 febbraio alle ore 21. Il turnover affrontato in maniera massiccia, l'infortunio di Lautaro e le cattive condizioni del campo: molteplici possono essere le ragioni della sconfitta dell'Inter nella gara di andata dei play off in Norvegia dopo che Chivu nell'ultima giornata del maxi girone era andato a vincere agevolmente in casa del Borussia Dortmund. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter agli ottavi di Champions? I bookie credono nella rimonta: le quote Quote scudetto, Inter ormai super favorita ma gli scommettitori credono nella rimonta MilanLe quote sullo scudetto indicano l'Inter come favorita, dopo la convincente vittoria 6-2 contro il Pisa e gli esiti delle altre sfide. Leggi anche: Italia al Mondiale? Ecco le quote: i bookie ci credono, ma... SORTeggio PILOTATO Inter baciata dalla fortuna, JUVENTUS condannata da Osimhen Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il tabellone della Champions: terminata l'andata dei playoff; Juve, Inter e Atalanta agli ottavi di Champions: ecco la previsione sui playoff dell'algoritmo; Cosa serve all'Inter per eliminare il Bodo/Glimt? I risultati per qualificarsi agli ottavi di Champions; Play off Champions League. Male anche l'Inter: sconfitta 3-1 in casa del Bodo Glimt - L'Inter battuta in casa del Bodo Glimt 3-1. Cosa serve all'Inter per eliminare il Bodo/Glimt? I risultati per qualificarsi agli ottavi di ChampionsCon il risultato di Bodo-Inter, come si qualifica il team di Chivu? Tutte le combinazioni per il passaggio del turno in Champions League. goal.com Disastro Inter, il Bodo/Glimt vince 3-1 in Norvegia: qualificazione agli ottavi in salitaL'Inter cade e lo fa rumorosamente nell'andata dei playoff di Champions League in casa del Bodo/Glimt. Un disastro nel gelo norvegese in cui i nerazzurri non riescono ad entrare mai realmente e in man ... calciomercato.com Cronache di spogliatoio. . Campo Freddo Turnover Sottovalutazione dell'avversario A Le foot toujours analizziamo i motivi della sconfitta dell'Inter che mette a rischio la qualificazione agli ottavi. #cronachedispogliatoio facebook Disastro #Inter, il Bodo/Glimt vince 3-1 in Norvegia: qualificazione agli ottavi di Champions League quasi compromessa. x.com