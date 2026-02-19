Intelligenza artificiale e tecnologie correlate | Bruxelles investe oltre 307 milioni di euro
Bruxelles ha deciso di investire oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie innovative, per sostenere aziende e centri di ricerca europei. Questa mossa nasce dall’esigenza di rafforzare la competitività digitale dell’Unione e di accelerare lo sviluppo di soluzioni avanzate. La Commissione europea ha annunciato due nuovi inviti a presentare proposte all’interno del programma Orizzonte Europa, con l’obiettivo di promuovere progetti concreti nell’ambito digitale e industriale. Le risorse saranno destinate a sostenere innovazioni che possano portare benefici tangibili ai cittadini e alle imprese.
L’UE investe oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie correlate La Commissione europea ha pubblicato due nuovi inviti a presentare proposte nell’ambito del polo tematico “Digitale, industria e spazio” del programma di lavoro di Orizzonte Europa, mettendo a disposizione 307,3 milioni per rafforzare l’innovazione e la competitività digitale dell’Unione. Di questi, 221,8 milioni sono destinati a un’iniziativa focalizzata sullo sviluppo di servizi di intelligenza artificiale (IA) affidabili, di servizi di dati innovativi e sul rafforzamento dell’autonomia strategica dell’UE.🔗 Leggi su Ildenaro.it
Intelligenza artificiale e tecnologie correlate: l’Ue investe più di 307 milioni di euroL’Unione Europea ha annunciato un investimento di oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie correlate.
La Commissione UE investe 307 milioni per rafforzare intelligenza artificiale e autonomia strategica digitaleLa Commissione europea ha annunciato un investimento di 307,3 milioni di euro volto a potenziare l’intelligenza artificiale e rafforzare l’autonomia digitale dell’Unione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dalla scrittura, alla stampa, fino all'intelligenza artificiale: l'evoluzione delle tecnologie che hanno cambiato la nostra comprensione del mondo; Tecnologie digitali e diritto; Intelligenza artificiale e diritti fondamentali: l'International AI Safety Report 2026; Oltre l’algoritmo. Arte, Intelligenza Artificiale e dilemmi etici della creatività contemporanea.
Dalla scrittura, alla stampa, fino all'intelligenza artificiale: l'evoluzione delle tecnologie che hanno cambiato la nostra comprensione del mondoLe grandi innovazioni umane sono state spesso accolte da timore e ritrosia. La nuova sfida è quella di portare l'AI in classe per sfruttare al meglio queste risorse, massimizzandone il potenziale senz ... corriere.it
Intelligenza artificiale, per ora la usano 2 aziende europee su 10. Ma trend è in crescitaLeggi su Sky TG24 l'articolo Intelligenza artificiale, per ora la usano 2 aziende europee su 10. Ma trend è in crescita ... tg24.sky.it
L'occhialeria e l'intelligenza artificiale sono due mondi sempre più connessi. Grazie agli agenti AI, infatti, le aziende della filiera possono analizzare le informazioni disponibili online per prevedere un'eventuale mancanza di disponibilità di materie prime. Come facebook
#Guterres ( #Onu): "Il futuro dell'intelligenza artificiale non può essere deciso da una manciata di Paesi o lasciato al capriccio di pochi miliardari" x.com