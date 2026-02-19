Intelligenza artificiale e tecnologie correlate | Bruxelles investe oltre 307 milioni di euro

Bruxelles ha deciso di investire oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie innovative, per sostenere aziende e centri di ricerca europei. Questa mossa nasce dall’esigenza di rafforzare la competitività digitale dell’Unione e di accelerare lo sviluppo di soluzioni avanzate. La Commissione europea ha annunciato due nuovi inviti a presentare proposte all’interno del programma Orizzonte Europa, con l’obiettivo di promuovere progetti concreti nell’ambito digitale e industriale. Le risorse saranno destinate a sostenere innovazioni che possano portare benefici tangibili ai cittadini e alle imprese.

L’UE investe oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie correlate La Commissione europea ha pubblicato due nuovi inviti a presentare proposte nell’ambito del polo tematico “Digitale, industria e spazio” del programma di lavoro di Orizzonte Europa, mettendo a disposizione 307,3 milioni per rafforzare l’innovazione e la competitività digitale dell’Unione. Di questi, 221,8 milioni sono destinati a un’iniziativa focalizzata sullo sviluppo di servizi di intelligenza artificiale (IA) affidabili, di servizi di dati innovativi e sul rafforzamento dell’autonomia strategica dell’UE.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Intelligenza artificiale e tecnologie correlate: l’Ue investe più di 307 milioni di euroL’Unione Europea ha annunciato un investimento di oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie correlate.

La Commissione UE investe 307 milioni per rafforzare intelligenza artificiale e autonomia strategica digitaleLa Commissione europea ha annunciato un investimento di 307,3 milioni di euro volto a potenziare l’intelligenza artificiale e rafforzare l’autonomia digitale dell’Unione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.