Intelligenza artificiale e tecnologie correlate | Bruxelles investe oltre 307 milioni di euro

Da ildenaro.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles ha deciso di investire oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie innovative, per sostenere aziende e centri di ricerca europei. Questa mossa nasce dall’esigenza di rafforzare la competitività digitale dell’Unione e di accelerare lo sviluppo di soluzioni avanzate. La Commissione europea ha annunciato due nuovi inviti a presentare proposte all’interno del programma Orizzonte Europa, con l’obiettivo di promuovere progetti concreti nell’ambito digitale e industriale. Le risorse saranno destinate a sostenere innovazioni che possano portare benefici tangibili ai cittadini e alle imprese.

L’UE investe  oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie correlate  La Commissione europea ha pubblicato  due nuovi inviti a presentare proposte  nell’ambito del polo tematico  “Digitale, industria e spazio”  del programma di lavoro di Orizzonte Europa, mettendo a disposizione  307,3 milioni per rafforzare l’innovazione e la competitività  digitale dell’Unione. Di questi,  221,8 milioni  sono destinati a un’iniziativa focalizzata sullo  sviluppo di servizi di intelligenza artificiale (IA) affidabili,  di servizi di dati innovativi e sul rafforzamento dell’autonomia strategica dell’UE.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Intelligenza artificiale e tecnologie correlate: l’Ue investe più di 307 milioni di euroL’Unione Europea ha annunciato un investimento di oltre 307 milioni di euro in intelligenza artificiale e tecnologie correlate.

La Commissione UE investe 307 milioni per rafforzare intelligenza artificiale e autonomia strategica digitaleLa Commissione europea ha annunciato un investimento di 307,3 milioni di euro volto a potenziare l’intelligenza artificiale e rafforzare l’autonomia digitale dell’Unione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Dalla scrittura, alla stampa, fino all'intelligenza artificiale: l'evoluzione delle tecnologie che hanno cambiato la nostra comprensione del mondo; Tecnologie digitali e diritto; Intelligenza artificiale e diritti fondamentali: l'International AI Safety Report 2026; Oltre l’algoritmo. Arte, Intelligenza Artificiale e dilemmi etici della creatività contemporanea.

intelligenza artificiale e tecnologieDalla scrittura, alla stampa, fino all'intelligenza artificiale: l'evoluzione delle tecnologie che hanno cambiato la nostra comprensione del mondoLe grandi innovazioni umane sono state spesso accolte da timore e ritrosia. La nuova sfida è quella di portare l'AI in classe per sfruttare al meglio queste risorse, massimizzandone il potenziale senz ... corriere.it

Intelligenza artificiale, per ora la usano 2 aziende europee su 10. Ma trend è in crescitaLeggi su Sky TG24 l'articolo Intelligenza artificiale, per ora la usano 2 aziende europee su 10. Ma trend è in crescita ... tg24.sky.it