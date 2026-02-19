INSIDEUSA-Una strana settimana tra passato e futuro

InsideUsa torna questa settimana con una vicenda insolita: un vecchio monumento che riappare improvvisamente nel cuore di Washington. La scoperta avviene a pochi giorni da un importante dibattito politico sulla memoria storica. Il monumento, ritenuto scomparso da anni, spunta tra i palazzi pubblici e attira l’attenzione di passanti e media. La vicenda solleva domande sulla gestione dei simboli pubblici e sul loro significato nel presente. Le autorità stanno ora indagando su come sia possibile che quell’opera sia riemersa così all’improvviso.

Questa settimana, solo per gli abbonati, un pezzo che racconta il reverendo Jesse Louis Jackson Sr., uno egli eroi di Selma. La sua morte non è solo la chiusura di una biografia lunga e intensissima: è stata la fine simbolica di una stagione americana in cui la lotta per i diritti civili non era soltanto un tema morale, ma una questione di sopravvivenza collettiva e di potere reale.