INRI Records e Ostello Bello annunciano un tour e un contest

INRI Records ha deciso di lanciare un nuovo tour, in collaborazione con Ostello Bello, dopo aver scoperto il talento di alcuni giovani artisti locali. Questa iniziativa mira a promuovere la musica emergente e coinvolgere i giovani appassionati. Durante le tappe, i partecipanti potranno ascoltare live i nuovi talenti e partecipare a un contest con premi speciali. L’evento si svolgerà in diverse città italiane, attirando pubblico e appassionati di musica indipendente. La prima data del tour è già stata annunciata per il prossimo mese.

La INRI Records annuncia un tour organizzato con Ostello Bello e un contest dedicato a giovani emergenti. INRI Records si mette in movimento e porta la sua visione fuori dai confini tradizionali del live. Dal 1° aprile prende il via INRI Tour, presentato da WeRoad, un viaggio che attraverserà le principali città italiane trasformando gli spazi di Ostello Bello in luoghi di incontro tra musica, persone e idee. Non solo concerti, ma un percorso concreto di scouting che attraversa l’Italia città dopo città, trasformando ogni evento in un’occasione reale di crescita e confronto. Il tour nasce con uno spirito preciso: portare l’energia dell’etichetta in giro per l’Italia, città dopo città, creando serate che siano esperienze condivise prima ancora che eventi musicali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - INRI Records e Ostello Bello annunciano un tour e un contest Leggi anche: Eurovision, ok alla partecipazione di Israele. Spagna, Irlanda, Olanda e Slovenia annunciano il boicottaggio per protesta del contest musicale L’Eurovision Song Contest Live Tour è stato rimandatoL’Eurovision Song Contest Live Tour è stato rinviato a causa di problemi organizzativi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. INRI Records, un rebranding per il 2025INRI Records, la celebre etichetta indipendente che da oltre un decennio anima il panorama musicale italiano, annuncia il proprio rebranding per il 2025, con una visione rinnovata e un roster che ... billboard.it INRI Records si rinnova: una nuova era per la musica indipendente italianaL’etichetta indipendente INRI annuncia il proprio rebranding confermando la propria vocazione tra giovani talenti e artisti affermati. Il 2025 segna l’inizio di una nuova fase per INRI Records, ... funweek.it Ostello Bello. . Every traveler is on a personal journey. Let’s listen to their stories. #ostellobello #travelers facebook