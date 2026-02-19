Inquinamento del bacino del Sarno | denunciato imprenditore

Un imprenditore di 59 anni è stato denunciato dai Carabinieri di Forino per aver depositato illegalmente rifiuti nel bacino del Sarno. Durante le verifiche, le forze dell’ordine hanno scoperto che l'uomo aveva abbandonato materiali pericolosi e non, in un’area vicino al fiume senza autorizzazioni. Gli agenti hanno sequestrato diversi sacchi e contenitori pieni di rifiuti, alcuni trovati vicino a un impianto abbandonato. L’indagine prosegue per verificare eventuali responsabilità più ampie e altri scarichi illeciti nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate al c ontrasto dell’inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Forino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d’intesa tra le Procure, Forze di Polizia ed Enti tecnici, deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, un 59 enne del posto per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Nello specifico, i carabinieri, in collaborazione con il personale dell’ARPA Campania, appuravano che un imprenditore, operante nel settore dell’edilizia, aveva depositato sul nudo terreno, circa 100 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da oli esausti e contenitori di plastica contaminati da sostanze chimiche pericolose. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inquinamento del bacino del Sarno: denunciato imprenditore Ambiente: inquinamento del fiume Sarno, sequestrata un’azienda e denunciato titolareI Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino hanno sequestrato un’azienda e denunciato il titolare. Montoro, contrasto all'inquinamento del fiume Sarno: denunciato il titolare di un opificioNel quadro delle attività di tutela ambientale, i Carabinieri dei Nuclei Forestale di Serino e Forino hanno effettuato controlli a Montoro, in provincia di Avellino, finalizzati a contrastare l’inquinamento del fiume Sarno. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mal’Aria di città 2026: i nuovi dati del report; Il plancton calcificante svela la tropicalizzazione del Mediterraneo occidentale; Pianura Padana maglia nera in Europa per inquinamento da ozono; Smog, in calo nelle città italiane, ma non abbastanza. E il bacino padano resta una delle aree più critiche in Europa. Inquinamento del Sarno, scoperto scarico illecito a Solofra: scatta la denunciaLa lotta all’inquinamento del fiume Sarno continua con nuovi controlli sul territorio e risultati concreti sul fronte ambientale. ilgiornalelocale.it Inquinamento del Sarno: Blitz ambientale a Montoro, area sequestrata e imprenditore denunciatoI Carabinieri Forestali scoprono un deposito illecito vicino al torrente Solofrana: sequestrati 50 metri cubi di rifiuti pericolosi, denunciato il titolare di un’impresa meccatronica. agro24.it Solofra, inquinamento nel bacino del Sarno: sequestrata azienda, denunciato il titolare Solofra (AV) – Prosegue senza sosta l’azione di contrasto all’inquinamento del fiume Sarno. Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia c facebook