Infortunio Bremer enorme sospiro di sollievo in casa Juve | può essere recuperato già per quella partita

Bremer si è infortunato durante l’allenamento, ma le prime diagnosi indicano che potrebbe tornare in campo presto. La Juventus temeva un problema serio, ma le radiografie hanno escluso fratture o danni gravi. Il difensore brasiliano ha accusato dolore al ginocchio, e i medici stanno monitorando attentamente la sua condizione. Se il recupero procederà senza complicazioni, Bremer potrebbe essere disponibile già nella prossima partita. I tifosi sperano di riaverlo in campo senza ulteriori ritardi.

Le ultime sulle condizioni del brasiliano. L'infermeria della Continassa restituisce finalmente un po' di serenità a Luciano Spalletti. Dopo la batosta di Istanbul, il timore più grande riguardava le condizioni di Gleison Bremer, fermatosi per un fastidio agli adduttori della coscia destra. Gli esami strumentali effettuati ieri mattina presso il JMedical hanno però scongiurato l'ipotesi di uno stop prolungato: nessuna lesione muscolare per il centrale brasiliano. Il sospiro di sollievo è collettivo, ma la parola d'ordine resta "prudenza".