Informa Giovani riparte il servizio a Latina Ecco le modalità

A Latina, il servizio Informa Giovani riprende le attività dopo alcuni mesi di stop. Il progetto, che fornisce supporto e informazioni gratuite, si rivolge a ragazzi e giovani adulti alla ricerca di orientamento. Questa riattivazione mira a facilitare l’accesso a risorse utili per il lavoro, lo studio e il tempo libero. Gli uffici riapriranno con orari rinnovati e procedure semplificate, per offrire un supporto immediato e diretto. La città si prepara a riaccogliere i giovani con nuove opportunità e servizi aggiornati.

Verrà riattivato Informa Giovani, il servizio pubblico che offre orientamento gratuito e informazioni a ragazzi e giovani adulti. L'incontro si è svolto questa mattina, presso il polo pontino di Sapienza, con gli studenti alla presenza dell'assessore alle politiche giovanili Andrea Chiarato, della professoressa Paola Campana, presidente del Cersites, e dei volontari del Servizio Civile Universale. Agli studenti è stato distribuito un questionario anonimo per raccogliere esigenze, proposte e preferenze sulle attività che l'amministrazione potrà mettere in campo a loro favore. "L'amministrazione – ha dichiarato l'assessore Chiarato – è fortemente impegnata nella creazione di nuove opportunità per i giovani del territorio.