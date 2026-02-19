Infiltrazioni doppi turni e didattica a singhiozzo | Fratelli d' Italia interviene sul caso Amaldi

Il coordinamento di Fratelli d’Italia ha denunciato le infiltrazioni d’acqua e i doppi turni al Liceo Amaldi, causati da problemi strutturali e carenze di manutenzione. La situazione ha portato a frequenti interruzioni nelle lezioni e a disagi per studenti e insegnanti. L’associazione chiede interventi rapidi per risolvere le criticità e garantire condizioni di studio più sicure. La richiesta mira a mettere pressione sulle autorità locali affinché agiscano senza ulteriori ritardi. La scuola resta nel mirino delle richieste di intervento immediato.

Aule interdette dopo l'intervento dei vigili del fuoco di fine gennaio: "Servono interventi urgenti per garantire normale continuità scolastica" Il coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia interviene sulla situazione del Liceo Amaldi, sollecitando un'azione immediata da parte delle istituzioni competenti. "Occorre un intervento urgente di Provincia e Provveditorato affinché sia garantita la normale continuità scolastica al pari degli altri istituti del territorio, nel pieno rispetto dei diritti degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico", dichiara l'ingegnere Salvatore Orlando, esponente del coordinamento sammaritano.