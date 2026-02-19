Infantino e Ceferin denunciati alla Corte Penale Internazionale per aver legittimato l'occupazione della Palestina

Infantino e Ceferin sono stati denunciati alla Corte Penale Internazionale per aver approvato l’attività di club israeliani negli insediamenti in Palestina. L’esposto sostiene che i due dirigenti abbiano contribuito a legittimare l’occupazione attraverso le loro decisioni e dichiarazioni pubbliche. La denuncia si basa su una richiesta di investigare eventuali crimini contro l’umanità. La questione riguarda anche incontri ufficiali tra rappresentanti delle federazioni e le autorità israeliane, che potrebbero aver rafforzato questa posizione. La Corte deciderà se avviare un’indagine ufficiale.

Un esposto alla Corte penale internazionale accusa i vertici del calcio mondiale di aver legittimato l'occupazione dei territori palestinesi attraverso la partecipazione dei club israeliani situati negli insediamenti. Le ONG chiedono alla Corte di fare chiarezza sul ruolo delle federazioni sportive globali in contesti di conflitto e diritto internazionale.