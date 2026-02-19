Industrie De Nora ha deciso di accelerare sui progetti di decarbonizzazione, dopo aver riscontrato che le emissioni provenivano principalmente dai suoi impianti in Asia. Per ridurre l’impatto ambientale, l’azienda ha iniziato a installare pannelli solari nei suoi stabilimenti in Giappone e in Cina. In questo modo, mira a coprire una parte significativa del fabbisogno energetico con energia rinnovabile. La scelta di investire in impianti fotovoltaici rappresenta un passo concreto per abbassare le emissioni di CO2 prodotte dalle sue fabbriche.

. Punto centrale è il progetto globale dedicato ai propri siti produttivi, attraverso l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici negli stabilimenti in Giappone e in Cina. De Nora – che è una multinazionale italiana specializzata in elettrochimica, attiva nelle tecnologie sostenibili e nell’ industria dell’idrogeno verde – intende così contribuire al progressivo raggiungimento degli obiettivi del Piano di sostenibilità al 2030. I nuovi impianti portano la capacità complessiva installata potenziale del gruppo a 6,3 GWh (Gigawattora) all’anno. In particolare sono state completate le installazioni al sito produttivo di Okayama, in Giappone, e allo stabilimento di Suzhou in Cina con una capacità potenziale annua complessiva di circa 1,2 GWh. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Industrie De Nora accelera sulla decarbonizzazione

