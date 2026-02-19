Indagini comuni per rogo Crans-Montana

A Berna, si sono svolti i primi incontri tra inquirenti svizzeri e italiani sulla tragedia di Crans-Montana, dove il 1° gennaio 41 giovani hanno perso la vita in un incendio. La causa dell’incendio rimane ancora da chiarire, ma le autorità cercano di condividere le prove raccolte sul posto. La Procura di Roma ha già manifestato interesse a consultare i documenti svizzeri e si pensa a formare un team investigativo congiunto. Le indagini continuano per risalire alle responsabilità dell’accaduto.

14.43 Al via a Berna il primo contatto tra inquirenti svizzeri e italiani per le indagini sul rogo a Capodanno a Crans, dove morirono 41 ragazzi e 115 bruciati La Procura di Roma dovrebbe accedere alle prove raccolte da quella vallese e si discuterà della creazione di una squadra investigativa comune. S'indaga a carico di ignoti per omicidio, lesioni, incendio e disastro colposo. I vallesi hanno individuato possibili responsabilità a carico dei Moretti,titolari del discobar 'Le Constellation' e dei due responsabili della sicurezza. Evitano di esporsi dopo la tragedia di Crans-Montana, aspettando che sia fatta chiarezza. Ma la granconsigliera Marie-Claude Schöpfer ha infranto la «tregua» partecipando a una trasmissione sulla SRF: «Il nostro silenzio è negativo per il cantone» Un filmato diffuso dal Tg3 ricostruisce i momenti iniziali dell'incendio al "Le Constellation" di Crans Montana