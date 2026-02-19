Incidente sul lavoro a Lainate gamba schiacciata da piattaforma aerea

Un uomo di 46 anni è rimasto ferito dopo essere stato schiacciato da una piattaforma aerea in un incidente avvenuto a Lainate. La causa è stata la caduta improvvisa del macchinario durante le operazioni di sollevamento. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in un’azienda di via Fangio, dove l’uomo stava lavorando. I soccorritori sono intervenuti subito per aiutare il ferito, che è stato trasportato in ospedale con una gamba gravemente compromessa. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

