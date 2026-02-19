Incidente sul lavoro a Lainate gamba schiacciata da piattaforma aerea

Un uomo di 46 anni è rimasto ferito questa mattina a Lainate, quando una piattaforma aerea gli è caduta sulla gamba. L’incidente si è verificato in un’azienda di via Fangio, dove l’uomo stava svolgendo lavori di manutenzione. La vittima ha subito una frattura e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, mentre le indagini sono in corso.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Incidente sul lavoro a Lainate, gamba schiacciata da piattaforma aerea