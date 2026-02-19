Incidente sul lavoro a Belpasso Uiltucs | Fare luce sull' accaduto la prevenzione non sia un optional

Un incidente sul lavoro si è verificato a Belpasso, coinvolgendo un dipendente della piattaforma logistica di Ergon Spa. La causa sembra essere un malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza, che ha provocato un infortunio grave. La Uiltucs Sicilia di Catania chiede di fare chiarezza sull’accaduto e sottolinea che la prevenzione deve essere una priorità. La società ha avviato un’indagine interna, ma ancora non si conoscono i dettagli precisi dell’accaduto. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori della zona.

"Siamo di fronte all'ennesimo episodio che riporta con drammatica evidenza il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro" - dichiara la segretaria generale del sindacato, Ida Saja La Uiltucs Sicilia, sede di Catania, esprime profonda preoccupazione per il grave infortunio sul lavoro che si è verificato presso la piattaforma logistica di Ergon Spa a Belpasso. Nella mattinata di domenica scorsa, intorno alle 11,30, un lavoratore cinquantenne, impegnato in attività di conta inventariale, è precipitato da un'altezza di circa quattro metri mentre operava su un cestello elevatore. Il lavoratore è stato ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Cannizzaro ed è stato successivamente trasferito all'Ismett di Palermo dove sarà sottoposto a trapianto di fegato.