Incidente Roma Fiumicino oggi

Oggi, giovedì 19 febbraio, un grave incidente si è verificato sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in direzione Fiumicino. La causa sembra essere stata una perdita di controllo di un veicolo, che ha coinvolto più auto e causato un blocco temporaneo del traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e soccorrere i feriti. La strada rimane chiusa in alcune corsie mentre si cerca di ripristinare la circolazione normale.

Mattinata di tragedia oggi, giovedì 19 febbraio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in direzione Fiumicino. Un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo che viaggiava a bordo di uno scooter. Il dramma si è consumato intorno alle prime ore del mattino, all'altezza del chilometro 58,900, nel tratto compreso tra l'EUR e via del Mare, lungo la corsia esterna. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il conducente dello scooter sarebbe caduto sull'asfalto per cause in corso di accertamento. Subito dopo, il mezzo a due ruote e il suo conducente sarebbero stati investiti da un'auto in transito, senza lasciare scampo al motociclista.