Incidente nel parcheggio dell' azienda dipendente investita La Uilm | Segnaletica e illuminazione insufficienti
Giovedì mattina, nel parcheggio dello stabilimento Electrolux di Forlì, una dipendente è stata investita da un collega mentre cercava un posto auto. La causa dell’incidente sembra essere una segnaletica poco visibile e un’illuminazione insufficiente, secondo quanto denuncia la Uilm. La donna ha riportato ferite lievi ed è stata soccorsa sul posto. La scena si è svolta vicino all’ingresso principale, creando scompiglio tra i dipendenti presenti. L’azienda deve ora rispondere alle critiche sulla sicurezza dell’area.
I sindacalisti della Uilm Uil Forlì hanno chiesto un incontro urgente all’azienda “allo scopo di intervenire tempestivamente per il ripristino delle condizioni basilari di sicurezza nel parcheggio Momenti di paura giovedì mattina nel parcheggio dello stabilimento Electrolux di Forlì. Una dipendente è stata infatti investita da un lavoratore mentre stava cercando un posto per parcheggiare. L'incidente, avvenuto poco prima delle 8, è stato reso noto dalla Uilm Uil Forlì e dalla Rsu-Rls Uilm dell'azienda. “La dinamica non è ancora chiara in tutti i suoi particolari, ma è emerso che un lavoratore che stava cercando posto nel parcheggio, del tutto inavvertitamente ha colpito una lavoratrice che auspichiamo non abbia subito gravi conseguenze dall’impatto con l’auto - scrivono i sindacalisti -.🔗 Leggi su Forlitoday.it
