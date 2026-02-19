Incendio Sannazaro il Comando dei Vigili del fuoco | In corso valutazioni tecniche approfondite

Il Comando dei Vigili del fuoco di Napoli ha annunciato che sta conducendo analisi tecniche approfondite sull’incendio che ha distrutto il Teatro Sannazaro e danneggiato case vicine. Le fiamme sono divampate improvvisamente, causando grande preoccupazione tra i residenti e i lavoratori del teatro. I pompieri hanno lavorato tutta la notte per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire, mentre le autorità verificano eventuali responsabilità. I danni sono ancora da quantificare.

"Contesto reso complesso dalla presenza di materiali scenici e strutturali combustibili e dalla configurazione architettonica dell’edificio" Nota ufficiale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli in relazione all’incendio che ha devastato il Teatro Sannazaro e alcune abitazioni adiacenti.Il Comando dei caschi rossi innanzitutto sottolinea che l'intervento è stato tempestivo, “con squadre operative, mezzi antincendio e personale specializzato”. “Attualmente sono in corso le attivita` di messa in sicurezza delle parti strutturali maggiormente esposte e ammalorate (deteriorate), nonché le operazioni di smassamento (operazione tecnica che consiste nel separare materiali combustibili, macerie o rifiuti ancora caldi) e rimozione del materiale combusto, propedeutiche ai successivi accertamenti tecnici” conclude la nota evidenziando che “Al momento non e` possibile formulare ipotesi sulle cause dell’evento.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

