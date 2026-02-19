Incendio Sannazaro i gestori disperati | Pensiamo a chi lavora qui

L’incendio al Teatro Sannazaro, causato probabilmente da un cortocircuito, ha distrutto gran parte della struttura. I gestori sono preoccupati per i dipendenti, molti dei quali si trovano senza lavoro da un giorno all’altro. Le fiamme hanno consumato palcoscenico e sale di rappresentanza, lasciando dietro di sé un’atmosfera di desolazione. Ora, i responsabili devono affrontare la ricostruzione e trovare soluzioni rapide per chi lavora in questo teatro storico di Napoli. La comunità si mobilita per aiutare chi si trova in difficoltà.

"> La devastazione dell’incendio al Teatro Sannazaro ha scosso Napoli, ma non sono mancati i segni di solidarietà per i gestori e i lavoratori colpiti da questa tragedia. “Teatro Mediterraneo? Ci stiamo pensando”, affermano Salvatore Vanorio e Lara Sansone, riferendosi alla possibile soluzione per salvaguardare la stagione teatrale. La voce di chi ha perso molto. Napoli. Dopo l’incendio che ha annientato il Teatro Sannazaro, Salvatore Vanorio ha condiviso la sua riflessione: “Quando chiudi una fabbrica ti resta il prodotto, quando si chiude un sipario l’attore non è più niente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Incendio Sannazaro, i gestori disperati: “Pensiamo a chi lavora qui” Incendio Sannazaro, parlano i gestori: "Tutti gli impianti erano in regola"L’incendio al teatro Sannazaro di Napoli, avvenuto ieri mattina, è stato causato da un corto circuito in uno degli impianti elettrici. La proprietaria del Teatro Sannazaro in lacrime dopo l’incendio: chi è Lara Sansone, attrice di Un posto al soleLara Sansone, attrice di Un posto al sole, piange dopo l’incendio che ha danneggiato il Teatro Sannazaro, di sua proprietà, a causa di un cortocircuito scoppiato durante le riparazioni. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sannazaro, la Procura apre fascicolo per Incendio colposo: due anni per ricostruire il teatro; VIDEO | Incendio Sannazaro, Giuli in Teatro: l’abbraccio con i proprietari; Incendio teatro Sannazaro a Napoli, Giuli: Massimo sforzo governo per restauro; Incendio Sannazaro, i gestori in lacrime: Pensare ad attori e lavoratori. Incendio Sannazaro, parlano i gestori: Tutti gli impianti erano in regolaLara Sansone e Sasà Vanorio in lacrime: Commossi dall'affetto della città. Il nostro pensiero va alle maestranze ... napolitoday.it Incendio del teatro Sannazaro a Napoli, il rebus della ricostruzione e degli 11 proprietariIl ministro Giuli in visita: lo Stato c’è, il teatro rinascerà. Manfredi tiepido. Il Petruzzelli: Destiniamo parte dei ricavi di Sanremo ... napoli.repubblica.it L’incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro è una ferita per tutta Napoli. Per non fermare la stagione abbiamo messo a disposizione il Teatro Mediterraneo. Continueremo a lavorare, insieme al Ministero e alla Regione, per sostenere la programmazione. @r x.com Incendio al teatro Sannazaro, il ministro Giuli a via Chiaia: abbraccia Vanorio in lacrime facebook