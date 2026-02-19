Il incendio al locale 'Le Constellation' ha causato la morte di 41 persone nella notte di Capodanno, portando a un incontro tra le autorità italiane e svizzere a Berna. La riunione mira a coordinare le indagini e scoprire le cause dell’incendio, che ha lasciato molte famiglie senza parole. Gli investigatori cercano di capire se ci siano stati errori o negligenze nella gestione del locale. Oggi si svolge il primo confronto ufficiale tra le due parti per fare chiarezza sui fatti.

AGI - È il giorno del primo contatto tra gli inquirenti svizzeri e quelli italiani impegnati nelle indagini sull' incendio al 'Le Constellation' dove nella notte di Capodanno sono morte 41 persone. In concreto, la Procura di Roma dovrebbe poter accedere alle prove e al materiale investigativo raccolto da quella vallese e si discuterà della creazione di una squadra investigativa comune. Nell'Ufficio Federale di Giustizia di Berna, è iniziato alle 10 il vertice al quale sono presenti dalla parte elvetica la procuratrice generale del Canton Vallese, Béatrice Pilloud e la pm Victoria Roth mentre per l'Italia partecipano il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, l'aggiunto Giovanni Conso, il pm Stefano Opilio, il primo dirigente della Polizia, Salvatore Gava e il tenente colonnello dei carabinieri Stefano Carella. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Incendio al Le Constellation: vertice a Berna tra inquirenti italiani e svizzeri

Undici italiani ricoverati al Niguarda di Milano dopo l’incendio a “Le Constellation”: ecco come stannoSono undici italiani ricoverati presso l’ospedale Niguarda di Milano a seguito dell’incendio avvenuto a “Le Constellation” a Crans Montana.

Crans, due italiani gravissimi dopo l’incendio: «Una 16enne in coma a Zurigo, l’altro a Berna». Altri tre ragazzi ustionati in arrivo al NiguardaDue giovani italiani sono gravemente feriti dopo l’incendio di Capodanno a Crans-Montana.

