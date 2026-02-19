Incendio a Sannazaro | Manfredi annuncia aiuti per il Teatro Mediterraneo

Un incendio ha devastato il Teatro Sannazaro, provocando ingenti danni alla struttura. La causa dell'incendio è ancora da accertare, ma le fiamme hanno distrutto parte del palco e delle sedute. Il sindaco Manfredi ha promesso interventi immediati per sostenere la riparazione e il rilancio del teatro. Nei prossimi giorni verranno avviati i lavori di messa in sicurezza. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra gli artisti e la comunità locale, che si sono subito mobilitati per aiutare.

Rinascita del Teatro Sannazaro: Un Nuovo Percorso Amministrativo. La vicenda del Teatro Sannazaro, uno dei templi della cultura napoletana, prende una piega nuova. Dopo l'incendio devastante che ha colpito lo storico spazio di via Chiaia, il Comune di Napoli ha attivato un'importante soluzione temporanea: il Teatro Mediterraneo, situato alla Mostra d'Oltremare, è stato messo a disposizione per garantire la continuazione delle attività teatrali. Questa decisione è stata annunciata dal sindaco Gaetano Manfredi durante un vertice in Prefettura, al quale ha partecipato anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli. L'incendio al teatro Sannazaro di Napoli, scoppiato nelle prime ore del mattino nel quartiere Chiaia, ha causato danni significativi alla struttura. Un incendio ha distrutto il teatro Sannazaro, causando danni ingenti alla struttura. Un incendio al Teatro Sannazaro di Napoli su via Chiaia ha portato al crollo della cupola. L'incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro è una ferita per tutta Napoli. Per non fermare la stagione abbiamo messo a disposizione il Teatro Mediterraneo. Continueremo a lavorare, insieme al Ministero e alla Regione, per sostenere la programmazione.