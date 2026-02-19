Incendio a Cormano fiamme al quinto piano | in ospedale tre vicini anche un bimbo di 5 anni

Un incendio scoppiato questa mattina al quinto piano di un edificio a Cormano ha coinvolto diverse persone. Le fiamme si sono originate probabilmente da un cortocircuito, causando il ricovero di tre vicini, tra cui un bambino di cinque anni. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, riuscendo a spegnere le fiamme prima che si diffondessero ad altri piani. I residenti sono stati evacuati in tutta fretta, mentre le autorità stanno ancora valutando le cause dell’incidente. La comunità attende aggiornamenti sulla situazione.

Cormano (Milano), 19 febbraio 2026 – Allarme nella mattina di oggi, giovedì 19 febbraio, a Cormano, in provincia di Milano. I vigili del fuoco sono entrati in azione stamane, intorno alle 10.30, in via Cesare Acquati, dove è divampato un grande rogo, per cause ancora in corso di accertamento. Il rogo . Stando alle prima informazioni un appartamento che si trova al quinto della palazzina al civico numero 12 è andato distrutto da un incendio. Alla presenza dell’appartamento si trovavano due fratelli (una ragazza e un bambino), entrambi rimasti fortunatamente illesi. Soccorsi . Altre tre persone che vivono delle case attigue a quella in cui è scoppiato il rogo (due adulti e un bambino di cinque anni ) degli appartamenti attigui sono state trasportate in codice verde per accertamenti dopo aver inalato gas tossici prodotti dalla combustione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

