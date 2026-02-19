Inaugurato il piazzale Madonna della Libera | Raccordo tra passato e futuro A luglio torna anche il parcheggio

Il piazzale Madonna della Libera ha aperto le sue porte questa mattina, dopo mesi di lavori, per migliorare la viabilità e l’accesso alla zona. La cerimonia ha visto la partecipazione di cittadini e amministratori, che hanno osservato da vicino le nuove panchine e l’illuminazione moderna. La riqualificazione mira a collegare il passato commerciale del quartiere con il suo futuro, creando un punto di riferimento più funzionale. A luglio sarà riaperto anche il parcheggio, offrendo più spazi per i residenti e i visitatori.

Tempo di lettura: 2 minuti È stato inaugurato questa mattina il piazzale Madonna della Libera nello slargo di via Porta Rufina, uno spazio restituito alla città in un'area che storicamente rappresentava un nodo centrale dei commerci cittadini. L'apertura del nuovo piazzale è propedeutica alla riconsegna del parcheggio di via Porta Rufina, di fronte alle Poste centrali, rimasto chiuso per oltre dodici anni. Alla cerimonia simbolica erano presenti il sindaco Clemente Mastella, insieme agli assessori Molly Chiusolo, Luigi Ambrosone, Francesco De Pierro e Mario Pasquariello, oltre ai consiglieri regionali Mara Franzese, Giovanni Zanone e Loredana Iannelli.