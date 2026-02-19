In vista della quarta stagione è in arrivo un nuovo Omnibus dedicato a Invincible

Saldapress ha annunciato il lancio di un nuovo Omnibus dedicato a Invincible, in risposta alla crescente richiesta dei fan in vista della quarta stagione. Il volume raccoglie tutte le avventure del personaggio, arricchito da illustrazioni esclusive e commenti dell’autore. La pubblicazione mira a offrire ai lettori un’anteprima completa prima dell’atteso ritorno in TV. Gli appassionati potranno così approfondire la storia e conoscere dettagli nascosti. La nuova edizione sarà disponibile nelle librerie a partire dalla prossima settimana.

Fan di Invincible, siete in attesa della quarta stagione omonima e non sapete come colmare l’attesa? Saldapress viene in vostro soccorso, proponendo una nuova edizione Omnibus. Ecco il comunicato stampa: Invincible -©Saldapress In occasione dell’uscita su Prime Video dell’attesissima nuova stagione di Invincible, basata sull’omonimo fumetto di Robert Kirkman, Cory Walker e disegnato da Ryan Ottley, disponibile a partire dal prossimo 18 marzo, arriva da saldaPress una nuova edizione del fumetto, nello stesso formato Omnibus e con un restyling definitivo. La quarta stagione della serie animata prosegue l’adattamento dell’arco narrativo principale della saga originale: ci sposteremo, infatti, oltre i territori già esplorati nelle stagioni precedenti, dirigendoci verso gli eventi centrali della guerra Viltrumita. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - In vista della quarta stagione, è in arrivo un nuovo Omnibus dedicato a Invincible Leggi anche: ‘Invincible 4’: in arrivo la quarta stagione Bridgerton: è in arrivo la parte 2 della quarta stagioneSu Netflix Italia arriva la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Skeleton, Janine Flock è la più veloce nella quarta prova. Valentina Margaglio risale; The White Lotus 4, l’ideatore rivuole una star della prima stagione; The White Lotus: Anche Sandra Bernhard nel cast della quarta stagione; Dominio Margaritese: 4-0 all’Azzurra e prova di forza in vista dei big match. Omnibus Immobiliare. Giulio Cercato · In The Echoes. Foggia, Corso Roma splendida soluzione di 190 mq con vista sulla città. #omnibusimmobiliare #homedesign #casa #foggia facebook