In stato confusionale semina il panico scatta l’evacuazione all’Università

Un uomo belga, in stato confusionale, ha scatenato il panico nell’Università di Via Laura, causando l’evacuazione. L’uomo, entrato senza apparente motivo, ha iniziato a urlare e a pronunciare frasi sconnesse, generando paura tra studenti e docenti presenti. La situazione è rapidamente degenerata, portando alle forze dell’ordine di intervenire e a far evacuare il campus. Le autorità stanno ancora cercando di capire cosa abbia scatenato il comportamento dell’uomo e se ci siano rischi più ampi. La vicenda resta sotto stretta osservazione.

Allarme nel pomeriggio nella sede universitaria di Via Laura. Un uomo, cittadino belga, è entrato ad ha cominciato a spaventare studenti e docenti pronunciando frasi sconnesse. Le urla, l'uomo era in evidente stato confusionale, hanno fatto scattare l'allarme. Motivo per cui la sede è stata evacuata in via precauzionale. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, sia con gli agenti delle volanti sia con la digos. Sul posto è intervenuto anche il 118, l'uomo è stato accompagnato in ospedale per una valutazione psichiatrica.

