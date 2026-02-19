Diego Crippa si presenta in canottiera sulle piste di Livigno, attirando l’attenzione dei passanti. La causa è il suo modo insolito di affrontare le giornate sulla neve, sfidando le convenzioni con un look estivo. Crippa, conosciuto come il “Rambo delle nevi”, si distingue per la sua scelta di indossare una canotta verde lime mentre scivola sulla tavola. La sua presenza insolita ha già fatto il giro dei social, dove molti si domandano se sia una trovata o un vero stile di vita. La sua passione per le piste non si ferma qui.

Quelle di Livigno sono state anche le Olimpiadi di Diego Crippa, l’uomo in canotta verde lime, il Rambo delle nevi, l’influencer ("di altri tempi – sottolinea – perché non vendo nulla") del gelo, colui che con la sua tavola solca le piste innevate del Piccolo Tibet con un outfit, almeno nella parte superiore, più da spiaggia che da settimana bianca. Sorridente, sempre gentile e di buonumore, è diventato una sorta di attrazione nel Piccolo Tibet, dove tutti lo fotografano, lo taggano, ma soprattutto gli chiedono di posare per un selfie. Diego non si nega mai. E ora sono nati - grazie all’ intelligenza artificiale - tre brani dedicati alla figura dell’uomo che non ha mai freddo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In canottiera sulle piste da sci. È un’attrazione

