In arrivo il Master in Adolescenza per aiutare gli adolescenti a vivere bene la scuola e non solo Iscrizioni aperte + Promo Attiva

L’ISFAR annuncia l’avvio del Master in Adolescenza, un percorso pensato per preparare professionisti a supportare i giovani nelle sfide quotidiane. Il corso, che combina discipline diverse, si rivolge a chi vuole intervenire efficacemente nel benessere degli adolescenti, anche dentro le scuole. Durante le lezioni, si approfondiranno aspetti pratici e teorici, con moduli dedicati alla comunicazione e alla gestione dei conflitti. Le iscrizioni sono già aperte e una promozione speciale è disponibile fino alla fine del mese.

ISFAR presenta il prestigioso Master in Adolescenza: contributi multidisciplinari per lavorare con gli adolescenti. Una formazione riconosciuta MIUR, ideale per tutti gli insegnanti che intendono essere di aiuto ai ragazzi e alle ragazze che vivono un disagio nel periodo adolescenziale. Una formazione completa con approccio multisettoriale, esperienziale e tecnico. Inizio dal 21 marzo, 6 fine.