In arrivo a Torino l’evento Be Comics! Be Games! perfetta per i fan del fumetto e non solo

Be Comics! Be Games! arriva a Torino per la prima volta, portando un grande evento dedicato a fumetti, videogiochi e cosplay. La causa è l’aumento della richiesta di appuntamenti dedicati agli appassionati di cultura pop, che vogliono incontrare creator e scoprire le ultime novità. La manifestazione si svolgerà nel centro città, con stand, workshop e sessioni di autografi. Sono attesi migliaia di visitatori da tutta la regione, pronti a immergersi in un mondo di fantasia e divertimento.

Arriva, per la prima volta in assoluto, a Torino l'evento Be Comics! Be Games!, un'occasione perfetta per gli amanti di tutta la cultura nerd. Ecco il comunicato stampa: Dal 18 al 19 aprile 2026 al Lingotto Fiere di Torino debutta Be Comics! Be Games! Torino il nuovo format, che interpreta in chiave contemporanea le passioni, i linguaggi e le esperienze della cultura pop. La manifestazione nasce dalla partnership tra GL events Italia e Fandango Club Creators, due tra i principali organizzatori di eventi pop a livello nazionale e internazionale. Dichiarazione «Be Comics! Be Games! Torino rappresenta l'evoluzione naturale di un percorso decennale costruito a Lingotto Fiere – dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia –.