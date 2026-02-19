In Abruzzo ci sono più di 55mila persone in Ramadan Salihi | Aprire alla conoscenza reciproca

A causa del sovrapporsi tra Ramadan e Quaresima, in Abruzzo più di 55mila persone vivono entrambe le tradizioni religiose. Salihi invita a usare questa coincidenza per favorire il confronto tra diverse comunità. In molte città, si organizzano incontri e momenti condivisi per scoprire le usanze reciproche. Questa occasione permette di avvicinare le persone e conoscere meglio le differenze culturali. La presenza di diverse comunità religiose in regione rende possibile un dialogo più aperto tra i fedeli. La convivenza tra queste tradizioni continua a crescere.

«La coincidenza tra Ramadan e Quaresima può diventare un'occasione concreta di conoscenza e dialogo anche per le comunità abruzzesi». A dirlo all'Ansa è Abdula Salihi, presidente dell'associazione culturale Rilindja, che rappresenta prevalentemente immigrati dall'Albania e dalla Macedonia del Nord all'Aquila e in Abruzzo. Salihi è anche membro del tavolo interreligioso del consiglio territoriale per l'immigrazione e, nel suo intervento, richiama in parte le parole espresse in questi giorni dal cardinale Matteo Zuppi. Il mese sacro islamico del Ramadan è iniziato oggi e si concluderà il 20 marzo con l'Eid al-fitr, la festa che segna la fine del digiuno.🔗 Leggi su Ilpescara.it

«Dialogo e conoscenza reciproca con Islam per una società migliore»Il Forum delle Associazioni Familiari di Piacenza ha pubblicato una nota in cui sostiene l’intervento della Diocesi di Piacenza-Bobbio riguardo alle recenti dichiarazioni di alcuni politici locali sul tema del pericolo.

