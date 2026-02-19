Imprenditrice protagonista della siderurgia bresciana | è morta Angela Zanola

Angela Zanola, imprenditrice che ha guidato con successo la siderurgia a Brescia, è venuta a mancare mercoledì 18 febbraio a 98 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore industriale locale, dove ha avviato e gestito un'azienda tessile che negli anni si è evoluta in ambito siderurgico. Zanola era conosciuta anche per il suo impegno nel sostenere iniziative sociali nella comunità di Nave, dove viveva da decenni. La sua figura ha lasciato un segno profondo nel territorio e tra gli operai.

È morta mercoledì 18 febbraio, all’età di 98 anni, Angela Zanola, figura storica della realtà industriale bresciana e punto di riferimento per la comunità di Nave. Sempre al fianco del marito, Pietro Fenotti, scomparso nell’aprile del 2001, Angela ha contribuito in modo decisivo alla crescita della Ferriera Garza, fondata insieme a Pietro dopo la Seconda guerra mondiale. La fabbrica, successivamente divenuta Afim, è stata per decenni un simbolo della siderurgia bresciana, specializzata nella produzione di acciai e tondi. Negli anni ’60 era un punto di riferimento economico per la zona, dando lavoro a centinaia di persone e contribuendo allo sviluppo della comunità locale.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Tragico epilogo: Renata Zanola è stata ritrovata morta in una roggiaÈ stata trovata senza vita in una roggia la donna di 79 anni scomparsa a San Polo tra il 14 e il 15 gennaio.

Renata Zanola è stata trovata morta in un canale: la donna era scomparsa due giorni faÈ stato ritrovato il corpo di Renata Zanola, scomparsa giovedì scorso a Brescia.

