imparare a leggere il muco cervicale per riconoscere i giorni fertili e altri segnali

Solitamente quando si parla del muco cervicale il pensiero va al tappo mucoso che in gravidanza, a ridosso del parto, potrebbe cadere. In realtà si tratta di una sostanza prodotta continuamente dalla vagina e che cambia nel corso del tempo e delle condizioni dell’organismo femminile. Per questo motivo è utile e importante imparare a leggere il muco cervicale. È un modo sia per conoscere il proprio corpo, sia per avere segnali fisiologici sui cambiamenti che si stanno vivendo. Che cos’è il muco cervicale e perché (e come) cambia durante il ciclo. Propriamente il muco cervicale è una secrezione viscosa prodotta dalle ghiandole presenti nel collo dell’utero (la cervice). Ha una duplice funzione. Da un lato protegge l’apparato riproduttivo dalle infezioni creando una barriera fisica contro batteri e agenti esterni. Dall’altro regola il passaggio degli spermatozoi verso l’utero. Tra le particolarità c’è che ha caratteristiche variabili che dipendono dalle oscillazioni degli ormoni femminili, in particolare estrogeni e progesterone. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

Vicchio, incontro pubblico per imparare a riconoscere le truffeA Vicchio, un incontro pubblico si svolge per insegnare ai cittadini come individuare le truffe.

Argomenti discussi: Al via il Cineforum dell’università dell’età libera del Mugello. Cinque serate per imparare a leggere il cinema; Conosciamo ciò che acquistiamo, seminario per imparare a leggere le etichette alimentari; Borgo San Lorenzo, riparte il cineforum Udel: cinque serate per imparare a leggere un film; I Bioindicatori, Le spie dei Porcini, cosa sono e come imparare a leggere il bosco.

Pensiero critico e senso civico per imparare a leggere la realtàOgni giorno lavoriamo perché stile e competenza vadano di pari passo, dentro e fuori l’azienda, dice Maurizio Croceri, ceo e shareholder di Eli Group, realtà marchigiana del gruppo Exelite, che ... msn.com

Non #èGrave sbagliare #eGrave leggere e non volere imparare x.com

Imp... - Imparare a leggere e scrivere con il Metodo Sillabico - facebook.com facebook