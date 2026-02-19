Immigrati e lavoro l’impatto sul mercato piacentino e la sfida della società multietnica

A Piacenza, l’arrivo di molti lavoratori stranieri ha cambiato il mercato del lavoro. La presenza di immigrati, spesso impiegati nei settori dell’edilizia e dei servizi, ha rafforzato alcune aziende locali. Questa crescita ha portato a una società più multietnica, con nuovi equilibri sociali da gestire. Molti di questi lavoratori arrivano da paesi come il Bangladesh e l’Albania, contribuendo a colmare le lacune di manodopera. La città si sta adattando a questa nuova realtà, che sta modificando il volto del territorio.

Piacenza e il Lavoro Straniero: Una Trasformazione Demografica che Ridefinisce il Territorio. Piacenza è al centro di una profonda trasformazione del mercato del lavoro, dove l’apporto di lavoratori stranieri sta diventando sempre più cruciale per sostenere l’economia locale. I dati del 2024 mostrano un cambiamento significativo: quasi la metà dell’aumento degli occupati è attribuibile a lavoratori provenienti dall’estero, mentre si registra un calo dell’occupazione tra i cittadini italiani. Questa dinamica solleva interrogativi urgenti sull’integrazione e sulla necessità di una strategia lungimirante per una società sempre più multietnica.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

