Il 19 febbraio 2026, Il Tempo pubblica una vignetta di Osho che ritrae Donald Trump mentre insiste per un accordo con l’Iran, anche sapendo che potrebbe non riuscire. Trump fa pressioni diplomatiche, ma prepara anche la strada a un possibile intervento militare, se i negoziati falliscono. La mossa mette in evidenza come il presidente americano voglia mostrare di aver tentato ogni via prima di usare la forza. La scena riflette le tensioni tra le due nazioni e la strategia politica di Trump.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 19 febbraio 2026. Donald Trump spinge per un accordo con l'Iran sapendo che potrebbe fallire, dimostrando comunque al mondo di aver tentato ogni strada negoziale per poi rivendicare, in caso di stallo, la necessità di un intervento militare. E nelle ultime ore ha preso forma uno scenario coerente con questa impostazione. Da un lato la diplomazia, dall'altro un dispositivo militare che cresce di giorno in giorno. Il segretario Usa all'Energia, Chris Wright, ha dichiarato che «in un modo o nell'altro» Washington impedirà a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare, comunque vada il negoziato». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - #iltempodioshø

