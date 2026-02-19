‘Illegal aliens’ | chi sono gli alieni illegali Quando il linguaggio disumanizza

L’uso del termine “illegal aliens” nasce dalla decisione dell’agenzia ICE di etichettare così le persone immigrate senza permesso, dopo che alcune vittime sono state uccise ingiustamente durante operazioni di polizia. Questa terminologia, che riduce gli individui a semplici numeri, alimenta stereotipi e pregiudizi. Un esempio concreto riguarda le famiglie che vivono in condizioni precarie, spesso invisibili ai media. La scelta delle parole influisce sulle percezioni pubbliche e sulle politiche adottate. La discussione si accende ogni volta che si affrontano le conseguenze di questa terminologia.

I recenti avvenimenti che hanno visto coinvolti l'agenzia federale statunitense ICE – Immigration and Customs Enforcement e le vittime uccise ingiustamente e gratuitamente da quest'ultima hanno riportato al centro del dibattito una delle espressioni più disumanizzanti della terminologia degli Stati Uniti in riferimento alle persone immigrate: "illegal aliens". Ma che cosa vuol dire, e da dove deriva tale espressione? Vediamolo insieme.

