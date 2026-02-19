Il Wolverhampton ha fatto un passo indietro all’Arsenal, pareggiando 2-2 in modo storico. La causa principale è stata la doppia rimonta dei Wolves, che hanno recuperato due volte lo svantaggio. I Gunners, nonostante abbiano dominato il possesso, non sono riusciti a chiudare la partita e hanno subito due gol nel secondo tempo. La partita si è giocata al Emirates Stadium, davanti a oltre 60.000 tifosi. Questo risultato complica la corsa dell’Arsenal verso la vetta della Premier League.

Londra, 19 febbraio 2026 – Non è un buon momento per l'Arsenal, che contro il Wolverhampton ha centrato il secondo pareggio consecutivo. Arteta e i suoi ora sono costretti a guardarsi alle spalle, perché il Manchester City ha la possibilità di portarsi a due sole lunghezze dalla vetta e riaprirebbe la lotta per il titolo. Per l'Arsenal, la partita è iniziata nel modo giusto, con il vantaggio di Saka dopo soli cinque minuti e il raddoppio di Hincapié al 56'. Poi, però, i gunners hanno staccato la spina e il Wolverhampton ha accorciato le distanze con Hugo Bueno appena cinque minuti dopo. Al 94' è arrivato il clamoroso gol del pari di Edozie, che ha chiuso la gara sul definitivo 2-2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Wolverhampton frena l'Arsenal: il 2-2 è storico

