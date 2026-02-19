IL VIDEO | La perquisizione dei carabinieri | trovati quasi 300mila euro in pozzetto

I carabinieri hanno trovato quasi 300mila euro nascosti in un pozzetto di cemento a Fondi. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione in una casa, dove i militari hanno notato alcune irregolarità nei tubi di scarico. Aprendo il pozzetto, hanno trovato il denaro, che sembrava essere stato occultato appositamente. La somma, ancora sotto sequestro, solleva dubbi sui motivi dell’occultamento. Le indagini proseguono per capire se si tratta di denaro illegale o di un’operazione occulta.

Quasi 300mila euro nascosti in un pozzetto di cemento: la scoperta è stata fatta dai carabinieri a Fondi nel corso di una perquisizione in un'abitazione. Perquisizione che è arrivata al termine di una attività investigativa condotta dai militari e che ha portato alla denuncia di quattro persone per favoreggiamento reale, due uomini di 80 e 57 anni, e due donne di 80 e 27 anni.

